«Темпы восстановления одни из лучших в мире»: глава Ростуризма — о внутреннем туризме и популярных маршрутах

Российский внутренний туризм показывает одни из лучших в мире темпов восстановления и может вернуться к докризисному уровню уже к концу 2021 года. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По её словам, поддержку отрасли оказывают акции туристического кешбэка и высокий спрос со стороны населения на поездки по стране. Также она отметила, что в летний сезон россияне активнее всего бронировали туры на морские курорты, а также на Алтай и в республики Северного Кавказа. При этом власти рассчитывают на постепенную активизацию въездного туризма за счёт изменения условий посещения страны для зарубежных гостей.

— Месяц назад вы говорили, что внутренний туризм вернётся к докризисным значениям к концу 2021 года. Актуален этот прогноз на сегодняшний день или же отрасль восстанавливается быстрее, чем ожидалось?

— У нас очень неплохая динамика восстановления именно внутреннего туризма, потому что выездной и въездной восстанавливаются гораздо более медленными темпами в силу сохраняющихся ограничений в разных странах.

Мы по-прежнему прогнозируем восстановление внутреннего туризма к допандемийному уровню к концу 2021 года. Это более оптимистичный прогноз по сравнению с тем, который мы делали в прошлом году. Отмечу, что ранее мы ожидали возвращения отрасли к доковидным показателям не ранее первой половины 2022-го. В целом по ряду направлений мы покажем прирост в размере 10—15%.

Пандемия ускорила многие процессы, но отрасли ещё предстоит долго восстанавливаться. Мы наблюдаем огромное падение показателя въездного туризма: у нас в 2019 году иностранцы, которые приезжали в Россию, оставили более $11 млрд. То есть у нас сильно просел экспорт туристических услуг — это те деньги, которые тратили зарубежные туристы, находясь в стране.

Но по темпам восстановления внутреннего туризма у нас один из лучших показателей в мире.

За первые семь месяцев 2021 года 31,5 млн человек хотя бы на одну ночь останавливались в гостиницах. При этом, по экспертным оценкам, примерно столько же туристов путешествовали без остановки в отелях... Общее количество россиян, которые ездили по стране, — около 63 млн за прошедшие семь месяцев. Это очень неплохой показатель.

Зарина Догузова о восстановлении внутреннего туризма в России

— Какие регионы сейчас самые популярные среди туристов?

— Традиционно на пике востребованности курорты Краснодарского края и Крыма. Также хорошие результаты показали Калининградская область и Дагестан, которые тоже имеют выход к морю. В категории коротких культурно-познавательных поездок — Казань, Нижний Новгород, Самара, Москва, Санкт-Петербург.

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Более того, люди активно бронировали туры на санаторно-курортное лечение в Алтайском крае и Башкирии. Был популярен и экологический туризм на Байкал, Камчатку, Алтай, Дальний Восток и Сахалин.

Также россияне открыли для себя Северный Кавказ: Дагестан, Осетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Примечательно, что развитие получили совершенно новые места, как, например, термальные источники в Тюмени.

— Как на отрасли отразилась программа туристического кешбэка? Сколько человек воспользовались инициативой с момента её старта? На какую сумму были куплены путёвки в рамках инициативы?

— Сами игроки рынка называют акцию кешбэка самой действенной государственной программой поддержки отрасли. У нас более 1,5 млн человек воспользовались инициативой. Заложенная сумма на выплаты в размере 6,7 млрд рублей почти полностью потрачена на сегодняшний день, остаётся около 400 млн рублей. Мы специально продлили окно продаж на две недели, чтобы желающие успели приобрести тур со скидкой.

В результате в виде кешбэка людям уже вернулось более 6 млрд рублей, а туров куплено на сумму 32,5 млрд рублей. Программа является очень социальной мерой: выгоду получает сам турист без посредников. Согласно опросам, многие россияне решились на поездку по России благодаря скидке на тур.

Кроме того, инициатива дала хороший экономический эффект: помимо покупки путёвки, россияне примерно столько же денег тратили в поездках на рестораны, сувениры и развлечения. Это позволило увеличить занятость в сфере, поддержать развитие инфраструктуры и в целом стимулировать приток инвестиций в туризм. Акция прежде всего работает в низкий сезон, поэтому мы не перегружаем отрасль и не стимулируем лишний раз спрос в те периоды, когда он и так высокий.

— В конце мая в России стартовала программа детского туристического кешбэка. Каковы предварительные итоги инициативы?

— В случае с детским кешбэком действовал повышенный коэффициент, который составлял до 50% возврата стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей. Мера поддержки оказалась очень популярной. По предварительным данным, в рамках программы в детские лагеря поехали на отдых около 383 тыс. детей, что заметно выше тех показателей, которые мы закладывали.

Зарина Догузова о программе детского кэшбэка

Изначально, по нашим расчётам, кешбэк на тур должен был составить около 20 тыс. рублей, но родители покупали более экономичные туры. В итоге средний чек возврата составил 11,5 тыс. рублей. За счёт того что средний кешбэк у нас был ниже, акцией смогли воспользоваться больше россиян. На инициативу было выделено 5 млрд рублей, и где-то 4,5 млрд полностью вернулось родителям.

— Станут ли акции кешбэка постоянной мерой поддержи внутреннего туризма?

— Бюджет на основной туристический кешбэк заложен до 2024 года. Под детский кешбэк у нас на будущее отдельно нет финансирования, но с учётом успеха программы, конечно, мы выступаем за продление инициативы, но пока такое решение не принято.

— На днях вы проинспектировали отели в Анапе и заявили о несоответствии реальности «звёздности» на вывеске. Сейчас эту программу планируют изменить. Как именно это будет происходить и когда мы сможем доверять этим звёздам?

— Проблема со звёздами возникает не только в России. Однако в целом звёздам можно доверять. Программа классификации гостиниц, которая была введена несколько лет назад, однозначно принесла пользу. Были установлены стандарты, к которым отели подтягиваются, а многие уже им соответствуют.

Есть, конечно, недобросовестные игроки, которые позволяют себе работать с нарушениями. Это связано во многом с пока ещё низкой конкуренцией в сегменте, так как у нас ещё мало отелей под международными федеральными брендами, чем пользуются нечестные предприниматели.

Зарина Догузова о проблеме с классификацией отелей

Проблема касается как самого бизнеса, так и организаций, которые проводят классификацию. Мы со своей стороны планируем ужесточить контроль за такими организациями, вплоть до исключения их из перечня тех, кому можно проводить сертификацию отелей.

При этом системно решить данную проблему сможет только кратное увеличение качественного номерного фонда в стране. Чем больше будет хороших отелей, тем выше будет конкуренция, что позитивно скажется на отрасли в целом.

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Что касается работы отелей по системе «всё включено», то у нас пока не прописаны стандарты их функционирования. Мы в данный момент прорабатываем набор стандартов, который будет подпадать под эту категорию отдыха. Важно, чтобы бизнес и туристы понимали, как должны работать такие отели, поэтому у нас скоро появится подобная градация.

— С 25 августа вступил в силу закон, согласно которому иностранцы могут получить визу в Россию на полгода при наличии забронированного номера в гостинице. Насколько это улучшит туристическую привлекательность России?

— Это очень важное изменение, поскольку ранее иностранцам можно было получить визу лишь на один месяц с возможностью однократного въезда. Сейчас правила расширены, что открывает новые возможности для туристов. Послабление во многом ориентировано на самостоятельных путешественников, ведь около 80% туристов ездят на отдых без помощи туроператоров. На мой взгляд, такая мера простимулирует развитие въездного туризма.

Кроме того, позитивно на сегмент влияет введение электронной визы. На фоне пандемии, конечно, пока результаты инициативы оценить сложно. Но я выступаю за то, чтобы такая виза была бесплатной, так как таким образом мы привлечём в страну больше денег, чем приносит данный сбор.