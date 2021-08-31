Полёт нормальный: как восстановление воздушных перевозок в России сказывается на стоимости авиабилетов

По данным Министерства транспорта России, за первые семь месяцев 2021 года национальные авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Число перелётов внутри страны выросло на 88% и превысило докризисный уровень. Специалисты связывают это с отменой большинства карантинных ограничений, а также действием программы туристического кешбэка. Чаще всего россияне летают в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Причём на фоне стабильно растущего спроса цена авиаперелётов остаётся ниже значений 2019 года.

С января по июль 2021 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 57,272 млн человек. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил министр транспорта страны Виталий Савельев.

«Внутренние перевозки выросли по сравнению с 2020 годом на 88% и составили 48 млн 531 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом рост составил почти 18%», — цитирует ТАСС главу Минтранса.

Одной из причин позитивной динамики стала отмена большинства карантинных ограничений, в результате чего россияне стали активнее путешествовать по стране. Такое мнение в разговоре с RT выразила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Прирост по отношению к 2020 году вполне объясним. Именно на этот период пришёлся карантин, и перелётов было в принципе очень мало. Тот поток туристов, который был в 2019 году, вполне коррелируется с тем, что мы имеем сейчас. В целом же активизация внутренних перемещений — это, безусловно, тренд 2021 года», — отметила специалист.

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Уверенный рост пассажирских авиаперевозок отчасти связан и с действием программы туристического кешбэка, считает эксперт. Напомним, что в рамках этой инициативы до конца 2021 года граждане, путешествуя по стране, могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

Согласно июльской оценке Ростуризма, с момента начала реализации инициативы ей воспользовались более 2 млн человек. Участники программы приобрели путёвки на сумму около 35,5 млрд рублей, из которых им вернулось порядка 6,7 млрд.

31 августа завершается очередной этап программы туристического кешбэка: россияне могут купить туры со скидкой на путешествия в осенний период — с 1 октября по 24 декабря.

«Туристический кешбэк заметно повлиял на интерес граждан к путешествиям по внутренним направлениям. По нашим данным, в результате действия инициативы спрос на поездки по стране вырос более чем на 20%», — отметила Майя Ломидзе.

По её словам, в летний период россияне традиционно предпочитают отдыхать у моря и водоёмов. В приоритете у путешественников остаются курорты Крыма и Краснодарского края. Популярностью пользуются Санкт-Петербург, Алтай, Казань и с недавнего времени Бурятия, добавила Ломидзе.

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Между тем за первые семь месяцев 2021 года самым востребованным направлением среди пассажиров российских авиалиний стала Москва. На долю столицы пришлось почти 35% от общего числа бронирований авиабилетов. Такие данные RT предоставили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно подсчётам компании, с января по июль в лидеры по числу бронирований также вошли Санкт-Петербург (11,4%) и Сочи (5,7%). Кроме того, туристы активно путешествовали в Краснодар (3,2%), Симферополь (2,9%), Екатеринбург (2,7%) и Минеральные Воды (2,6%).

«В сравнении с 2019 годом наибольшее увеличение спроса среди данных направлений наблюдается у Сочи — доля бронирований возросла почти на треть. Также стали популярнее Санкт-Петербург (показатель вырос на 17%) и Казань (14%)», — отметила в разговоре с RT руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Причём высокий спрос на авиаперевозки по России не отразился на стоимости авиабилетов. Так, по словам Шелеховой, с января по июль 2021 года средняя цена перелёта в одну сторону по стране составила 5,4 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го показатель практически не изменился, а по отношению к 2019-му билеты подешевели почти на 7%.

«Снижение средней стоимости авиабилетов в первую очередь обусловлено тем, что тревел-рынок продолжает восстановление. Авиакомпании стремятся нарастить пассажиропоток и в контексте повышенной конкуренции предлагают пассажирам выгодные перелёты. Вместе с ростом спроса и постепенным восстановлением туротрасли предложений от авиакомпаний также становится больше», — объяснила Шелехова.

Отметим, что за первые семь месяцев 2021 года российские авиакомпании перевезли по зарубежным направлениям чуть более 8,7 млн пассажиров. Согласно оценке Росавиации, показатель незначительно снизился (на 0,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Такое положение дел во многом связано с тем, что на большинстве зарубежных направлений по-прежнему имеются ограничения, считает Майя Ломидзе. Между тем, по её словам, в летний период россияне всё равно активно посещали Турцию, Грецию, Кипр, Доминикану и Египет.