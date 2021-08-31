«Ещё две недели, чтобы спланировать путешествие»: в России продлили окно продаж по программе туристического кешбэка

Федеральное агентство по туризму сообщило о продлении окна продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели — до середины сентября 2021-го. Глава Ростуризма пояснила, что из выделенных правительством на эту инициативу 6,7 млрд рублей осталось ещё 400 млн, которые решено направить на стимулирование продаж в низкий сезон. В ведомстве полагают, что продление будет полезным для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. Согласно оценке Ростуризма, благодаря продлению окна продаж осенью и в декабре в поездки по стране смогут отправиться ещё около 100 тыс. туристов, в результате чего отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) приняло решение продлить окно продаж в рамках госпрограммы туристического кешбэка на две недели — по 14 сентября 2021 года, говорится в заявлении ведомства.

«Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — говорится в сообщении.

Продажи туров в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка должны были завершиться 31 августа, однако, как отметили в ведомстве, из выделенных правительством 6,7 млрд рублей осталось ещё 400 млн. Как уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова, средства решили направить на стимулирование продаж туров в низкий сезон.

«У туристов появилось ещё две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью — свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дёшево планировать свой отдых», — пояснила Догузова.

Согласно оценке ведомства, благодаря продлению окна продаж осенью и в декабре в поездки по России смогут отправиться ещё около 100 тыс. туристов, в результате чего отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода. Наряду с этим в Ростуризме предположили, что расширение сроков действия программы позволит привлечь новых туристов на круизные речные направления.

«Туристы смогут отправиться в путешествие сразу после покупки круиза, насладиться бархатным сезоном у воды, полюбоваться раскрашенными осенью пейзажами и историческими городами», — отметили в Ростуризме.

Теплоход «Александр Суворов», курсирующий по маршруту из Волгограда в Ростов-на-Дону

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Комментируя решение ведомства, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил его положительный эффект как для индустрии, так и для туристов.

«Продление программы даже на две недели даёт возможность повнимательнее просмотреть туры на осень и декабрь и выбрать интересное направление», — констатировал собеседник RT.

Он также выразил мнение, что властям стоит рассмотреть возможность продления программы туристического кешбэка на 2022 год с выделением определённых дат для покупки туров. По его словам, соответствующий запрос уже делала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«К примеру, зимой предоставить возможность покупать туры на весну и так далее. Учитывая, что на мир накатывают всё новые волны пандемии и новые штаммы вируса, то есть вероятность, что полностью границы откроются ещё нескоро, при этом спрос на туризм всё равно будет оставаться высоким», — сказал Коган.

Напомним, что программу туристического кешбэка запустили в августе 2020 года для стимулирования отраслей, пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Первый её этап прошёл с 21 по 28 августа. Граждане получали компенсацию в размере 20% от потраченных средств (но не более 15 тыс. рублей) за оплату поездок по России продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

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В ходе второго этапа программы требование по минимальной продолжительности тура сократили до двух дней, а максимальная сумма возврата выросла с 15 до 20 тыс. рублей. При этом требование по минимальной цене тура было отменено.

По данным Ростуризма, с начала 2021 года по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, из которых россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей.

Наиболее востребованными направлениями стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым. Наряду с этим популярностью пользуются оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Также востребованы культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в разговоре с RT назвала хорошей новостью информацию о продлении окна продаж в рамках программы туристического кешбэка и отметила, что данная мера поддержки нужна и отрасли, и туристам.

«Дело в том, что наши туристы опасаются строить планы далеко вперёд и бронировать туры заранее, поскольку боятся закрытия регионов. Недавнее введение карантинных ограничений в Краснодарском крае послужило триггером этого страха. Поэтому продление окна продаж, безусловно, поддержит продажу туров на осенне-зимний сезон и поддержит в первую очередь наших потребителей, которые боялись бронировать», — сказала Ломидзе.