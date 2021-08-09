Более 350 тыс. путёвок: с чем связан высокий спрос на детский туристический кешбэк

По данным Ростуризма, в рамках программы детского кешбэка россияне приобрели более 350 тыс. туров на 9 млрд рублей. При этом общая сумма возвращённых средств составила 4 млрд рублей. Ежедневно россияне приобретают около 3 тыс. путёвок в летние лагеря, добавили в ведомстве. Как отмечают эксперты, инициатива стала одним из ключевых драйверов восстановления детского туризма от последствий пандемии COVID-19. При этом сами родители смогут существенно сэкономить на отдыхе детей, подчёркивают специалисты.

В рамках программы детского кешбэка россияне купили более 350 тыс. путевок на общую сумму 9 млрд рублей. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учётом того, что впереди ещё несколько смен, динамика покупок пока ещё достаточно высокая и в среднем по программе покупают около 3 тыс. путёвок в день», — заявила Догузова.

По её словам, благодаря инициативе россияне смогли вернуть около 4 млрд рублей за уже купленные туры. Между тем программа детского кешбэка стартовала в России 25 мая. По её условиям, родители могут купить путёвку в детские лагеря на летние смены и вернуть 50% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей.

Для получения компенсации поездку необходимо оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Кешбэк будет начислен на карту автоматически в течение пяти дней после покупки.

«Нет ограничений по количеству поездок на одну семью: многодетные семьи могут отправить всех детей и с каждой купленной путёвки получить возврат. Для удобства все путёвки можно оплатить одной карточкой, так как количество трансакций неограниченно», — добавила Догузова.

Приобрести тур в лагерь со скидкой можно до 31 августа. Отправить ребёнка в летний лагерь родители могут до конца лета с датой возврата до 15 сентября.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

Отметим, что предложение возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь впервые озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля. Как подчеркнул глава государства, сегодня здоровью детей необходимо уделить особое внимание и сделать их отдых максимально доступным.

Изначально власти направили на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. В июне по поручению премьер-министра Михалила Мишустина на финансирование инициативы было выделено дополнительно 4,5 млрд рублей.

Более того, по поручению президента России кабмин разработал механизм для выплаты компенсации тем родителям, которые приобрели путёвки в летние лагеря до начала инициативы. Такие граждане получили возможность оформить возврат средств в период с 15 июня до 20 октября.

«Детский отдых в оздоровительных лагерях является основой для восстановления сил учащихся во время каникул. Помимо свежего воздуха и здорового питания, ученики школ получают навыки социализации, учатся работе в группе и общаются со сверстниками. Также во многих лагерях есть образовательные программы, что способствует общему развитию ребят», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Как отметили в Ростуризме, если россияне приобрели путёвку и получили кешбэк, а затем передумали оправлять ребёнка в лагерь, то возврат средств будет происходить так же, как и при обычной оплате покупки в интернете. В этом случае кешбэк автоматически спишут с карты покупателя в полном объёме.

Поддержка семейного бюджета

На сегодняшний день в России проживает более 15 млн школьников в возрасте до 17 лет, а в течение следующих десяти лет их число увеличится до 22 млн человек. На этом фоне спрос на детский вид отдыха будет расти быстрыми темпами, отметила в разговоре с RT генеральный директор бронирования путёвок в летние лагеря incamp.ru Елена Рыженкова.

«Первый раз за десять лет мы наблюдали овербукинг при заполняемости лагерей в соответствии с нормами Роспотребназдора в 75%. Даже по сравнению с допандемийным 2019 годом интерес родителей к такому отдыху сейчас вырос на 10—15%», — подчеркнула эксперт.

По её словам, резкий рост спроса объясняется не только действием программы кешбэка, но и последствиями карантинных ограничений по борьбе с COVID-19. В прошлом году некоторые лагеря были закрыты, поэтому до 50% от проданных в этом сезоне мест получили те, кто не смог поехать в лагерь в 2020 году, объяснила Рыженкова.

Также по теме До конца года: Ростуризм назвал сроки восстановления внутреннего туризма По прогнозу Ростуризма, в 2021 году внутренний туризм в РФ продемонстрирует один из самых высоких темпов восстановления в мире и...

В целом инициатива по возврату части средств позволит родителям существенно сэкономить на детском отдыхе, что особенно важно в условиях восстановления доходов граждан от последствий пандемии. Об этом RT рассказала Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун.

«Эта компенсация оказалась хорошим бонусом для всех россиян с детьми. Причём не только многодетных или малообеспеченных. Такие меры поддержки важны для всех родителей, кто считает деньги и контролирует семейный бюджет», — заметила эксперт.

К тому же, по мнению Грицун, за счёт действия инициативы туристический сектор получит дополнительных клиентов. Такое положение дел позволит частично компенсировать отрасли финансовые потери 2020 года, уверен Сигал. Для многих семей такие учреждения, как отмечает эксперт, остаются самой приемлемой возможностью организовать безопасный отдых для ребенка в текущих условиях.

«Такой расклад аккумулирует дополнительный спрос на лагеря, что позитивно сказывается на их выручке. При этом рост туристов положительно отражается и на экономике регионов в целом: при росте турпотока увеличивается потребительский спрос, растут закупки продовольствия и сопутствующих товаров. Это приводит к ускорению восстановления отрасли от пандемии и способствует оживлению деловой активности в субъектах страны», — заключил аналитик.