В пользу детей: правительство направит 500 млн рублей на программу школьного туризма

Правительство России направит 500 млн рублей на новую программу развития школьного туризма. В рамках инициативы в 2022 году более 100 тыс. учащихся пятых — девятых классов смогут отправиться в образовательные путешествия по стране. Как ожидают в кабмине, первые поездки должны начаться уже весной. На начальном этапе в программе примут участие 18 регионов, однако позже география проекта может расшириться, уверены власти. До 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей. По мнению экспертов, действия властей позволят снизить нагрузку на бюджеты семей, а также ускорить восстановление туристической отрасли от последствий пандемии.

В 2022 году в России запустят новую программу для развития школьного туризма. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Главная цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом. Мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тыс. учащихся пятых — девятых классов смогут отправиться в поездки», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

На реализацию инициативы власти уже выделили 500 млн рублей, а всего до 2024 года на эти цели планируется направить 3,5 млрд рублей. Как объяснили в правительстве, деньги позволят регионам компенсировать затраты на организацию поездок.

В текущем году субсидии должны получить 18 субъектов страны. Речь идёт, в частности, об Адыгее, Башкортостане, Ставропольском крае, а также Вологодской, Калининградской, Курской, Новгородской, Сахалинской, Челябинской и Ярославской областях. В дальнейшем география программы может расшириться, не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Мы рассчитываем, что стоимость таких поездок за счёт бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей на каждого учащегося, из которых 5 тыс. — гарантированная сумма из федерального бюджета. У разных субъектов разные подходы по софинансированию. И у российских школьников уже весной появится возможность отправиться в путешествие», — добавил Чернышенко.

По его словам, граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии, гостиницы для размещения школьников. При этом продолжительность поездки должна составлять не менее 24 часов. Таким образом, путешествие предполагает наличие минимум одной ночёвки, подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что в 2021 году власти запускали программу детского кешбэка. В рамках инициативы родители могли купить путёвку для детей в лагеря на летние смены и вернуть 50% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. По оценке Ростуризма, россияне приобрели более 350 тыс. таких путёвок на 9 млрд рублей и смогли получить в виде компенсации около 4 млрд.

«Мы видим, что поддержка детского и подросткового туризма в России приобретает более системный характер. При этом новая программа имеет ярко выраженный образовательный акцент. То есть школьники во время таких поездок получат новые знания и навыки», — отметил в беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По мнению специалиста, инициатива будет полезна и для туризма в целом. Как рассказал Горин, за последние два года на фоне пандемии коронавируса количество детских туристических групп заметно сократилось. Между тем новая программа позволит нарастить турпоток и дополнительно нагрузить инфраструктуру регионов, уверен эксперт.

«Таким образом, дополнительную прибыль получат смежные отрасли — гостиничный бизнес, рестораны, развлекательная сфера, а также сегмент общепита. То есть программа будет иметь позитивный эффект и для экономики региона в целом», — пояснил вице-президент РСТ.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Более того, инициатива может положительно отразиться на уровне занятости в регионах — участниках программы. Такую точку зрения в интервью RT выразила заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.

«Многие регионы, как раз самые интересные, находятся у нас очень далеко, но туризм там развит гораздо меньше. Например, большим туристическим потенциалом обладают Камчатка, Сахалин и Урал, однако эти регионы не всегда обеспечены нужны количеством рабочих мест в туризме. Новая программа позволит это частично исправить. Необходимо готовить новых гидов, водителей автобусов, а отелям нужен будет дополнительный персонал», — объяснила Егорова.

Как подчеркнул Дмитрий Горин, программа даёт возможность отправить детей в образовательную поездку с выгодой для семейного бюджета. В то же время дополнительное финансирование инициативы со стороны государства не отразится на состоянии государственной казны, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«На программу в общей сложности выделяется 3,5 млрд рублей. Учитывая объём нашего бюджета и тот факт, что в этом году за счёт высоких цен на энергоресурсы доходы казны будут больше расходов, такие траты нельзя назвать обременительными, особенно когда речь идёт о детях», — рассказал Переславский в разговоре с RT.

Отметим, что в 2022 году доходы российского бюджета могут превысить 25 трлн рублей. В то же время уровень расходов заложен в объёме около 23,7 трлн рублей.