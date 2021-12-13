С января 2022 года: в Ростуризме рассказали о новом этапе программы туристического кешбэка

Ростуризм объявил о запуске нового этапа программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи туров со скидкой 20% стартуют с 18 января и продлятся около трёх месяцев, до 12 апреля. При этом туристы смогут оправиться в путешествие на протяжении почти всего зимне-весеннего сезона — вплоть до 30 апреля. По словам экспертов, инициатива позволит увеличить турпоток в традиционно низкий период бронирований и будет способствовать оживлению экономик регионов. В то же время сами россияне смогут существенно сэкономить на отдыхе и открыть для себя новые направления, отмечают специалисты.

В январе 2022 года в России должен начаться новый этап программы туристического кешбэка. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», — рассказала Догузова.

Таким образом, инициатива затронет половину зимы и практически всю весну, подчеркнула глава Ростуризма. По её словам, в это время ещё продолжается горнолыжный сезон и доступны активные виды зимнего отдыха. Между тем весной можно планировать культурно-познавательные поездки или оздоровительно-санаторный отдых, добавила руководитель ведомства.

«При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов. И можно дешевле и доступнее отправиться отдыхать», — подчеркнула Догузова.

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Условия программы остаются прежними. Россияне, путешествуя по стране, могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку нужно оплатить картой МИР, а продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

Напомним, программу туристического кешбэка власти запустили в 2020 году. Тогда в акции приняли участие 300 тыс. человек, которые купили путёвок на 6,5 млрд рублей, а государство вернуло им 1,2 млрд рублей.

В 2021-м инициатива приобрела более широкую популярность — с начала года условиями акции воспользовались почти 1,7 млн туристов, которые приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей. В виде кешбэка на карты туристам вернулось 6,7 млрд рублей.

«Важный момент — в следующем году запланирован и осенний этап программы — начиная с октября. Точные даты старта мы объявим во второй половине года», — добавила Зарина Догузова.

В период до 2024 года правительство планирует выделять на программу туристического кешбэка по 5 млрд рублей ежегодно. Такие инвестиции комплексно поддерживают туристическую отрасль и дают сегменту развивать новые направления. Об этом RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Это самая эффективная мера господдержки, которая позволила оперативно восстановиться внутреннему туризму в условиях пандемии. Новое окно продаж даёт туристам возможность не спеша сделать выбор, а операторам — принять больше путешественников в межсезонье. При этом благодаря акции россияне открывают для себя новые маршруты. Например, спрос на круизные туры увеличился на треть в сравнении с допандемийными значениями», — отметил Горин.

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Помимо поддержки туристического сектора, программа позитивно отражается на смежных отраслях и стимулирует развитие экономик регионов. Таким мнением в интервью RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, в программе принимают участие большое количество отелей, агрегаторов, туроператоров, которые даже в условиях карантинных ограничений получают прибыль. Такое положение дел стимулирует субъекты страны вкладывать значимые средства в развитие туристической инфраструктуры и популяризации своих курортов у населения, считает эксперт.

«Дополнительную прибыль в низкий сезон получат гостиничный бизнес, сектор железодорожных и авиаперевозок, а также смежные отрасли — общепит, заведения культурного досуга и развлечений. По большинству популярных направлений отдыха в стране показатели прежних лет по выручке и по числу посещений выросли на 20% в сравнении периодом, когда кешбэк ещё не был введён», — добавил Сигал.

Полётная география

Как рассказали RT в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip, в преддверии новогодних праздников россияне наиболее активно покупают авиабилеты в Москву (28% от общего числа всех бронирований), Санкт-Петербург (9,5%) и Сочи (5,9%). Также в число самых популярных маршрутов сейчас входят рейсы до Краснодара (3,3%) и Минеральных Вод (2,4%).

После праздников и до конца зимы к списку наиболее востребованных направлений присоединятся Калининград, Симферополь, Иркутск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Такие данные RT предоставили в сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

«Средний чек за перелёт по России в новогодние каникулы составляет 8,29 тыс. рублей на человека в одну сторону. Между тем в зимний период до конца февраля показатель несколько ниже — 6,35 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе Туту.ру.

Как подчеркнул Дмитрий Горин, традиционно в зимнее-весенний период стоимость туров по стране меньше, чем в праздничный сезон. В свою очередь, программа кешбэка поможет гражданам дополнительно сэкономить.

«Более того, акция позволяет отправиться с заметной скидкой в те регионы, которые ранее не были столь популярны у россиян. Речь идёт об экскурсионных маршрутах в Тюмень, Казань, на Сахалин, а также о горнолыжном курорте на Шерегеше. При этом на части направлений осуществляются рейсы, которые субсидирует государство, что делает их более доступными», — заключил Горин.