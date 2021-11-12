Былые высоты: пассажирские авиаперевозки в России практически вышли на допандемийный уровень

В октябре 2021 года российские авиакомпании перевезли почти 11 млн пассажиров. Такие данные представили в Росавиации. Как уточнили в агентстве, рынок воздушных перевозок практически вышел на показатели, которые были до пандемии коронавируса. Наблюдаемую динамику специалисты связывают с отменой значительной части карантинных мер и положительным эффектом от программы туристического кешбэка. Что при этом происходит с ценами на перелёты — в материале RT.

С января по октябрь 2021 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 94,4 млн человек. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу, 12 ноября, данные Росавиации.

Как отметили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, в октябре рынок практически вернулся к допандемийному уровню. Так, за месяц национальные перевозчики обслужили 10,9 млн пассажиров. Для сравнения: в октябре 2019-го отечественные компании перевезли 11,1 млн человек, а в октябре 2020-го — только 6,8 млн.

В Росавиации напомнили, что год назад перелёты по стране были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19. Однако сейчас объёмы внутренних авиаперевозок уверенно восстанавливаются на фоне отмены многих карантинных мер и оживления туризма. Об этом RT рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Спрос на путешествия по России заметно поддержала и программа туристического кешбэка. Инициатива положительно отразилась на всех участниках рынка — на отелях, туркомпаниях и, самое главное, на туристах», — отметил Горин.

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Напомним, программу туристического кешбэка власти запустили ещё в 2020 году. Сейчас в рамках инициативы граждане, путешествуя по стране, могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку нужно было оплатить картой МИР, а продолжительность поездки должна составлять не менее двух ночей.

По данным Ростуризма, с начала 2021 года программой воспользовались более 1,6 млн человек. Участники инициативы приобрели путёвки на сумму 34 млрд рублей, из которых им вернулось порядка 6,7 млрд.

Очередной этап программы туристического кешбэка стартовал 16 июня и завершился 10 сентября. В этот период россияне могли купить туры со скидкой на путешествия в осенний период — с 1 октября по 24 декабря.

«Мы надеемся, что программа будет продлена на 2022 год и станет системной мерой поддержки туриндустрии. Кроме того, сейчас очень важно, что власти принимают дополнительные меры по стимулированию туризма и помощи компаниям. Речь идёт, например, о повышенном кешбэке для Дальнего Востока, а также налоговых послаблениях для компаний и субсидиях в межсезонье», — добавил Дмитрий Горин.

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Отметим, что в середине октября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении максимального размера туристического кешбэка для Дальнего Востока в два раза — до 40 тыс. рублей. Помимо этого, глава государства попросил кабмин изучить возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость для организаций сферы туризма.

Одновременно руководство страны продолжает поддерживать авиационную отрасль. Как ранее заявлял президент, в 2021 году для стимулирования региональных авиаперевозок власти направят $255 млн. В общей сложности будет просубсидировано 417 маршрутов внутренних воздушных линий, будет модернизирована инфраструктура более 60 аэропортов страны.

«Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдалённых регионов. Поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок», — отметил Путин во время выступления на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту 14 октября.

Воздушные маршруты

С января по октябрь 2021 года самым востребованным направлением среди пассажиров российских авиалиний стала Москва. На долю столицы пришлось почти 32% от общего числа бронирований авиабилетов. Такие данные RT предоставили в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно подсчётам компании, в лидеры по числу бронирований также вошли Санкт-Петербург (10,8%) и Сочи (5,7%). Кроме того, россияне активно путешествовали в Краснодар (3,2%), Симферополь (2,7%), Минеральные Воды (2,6%), Махачкалу (2,4%), Екатеринбург (2,3%), Казань (2,2%) и Уфу (2,1%).

«Расширение полётной программы по России также отразилось на спросе, ведь появилось много новых направлений. Отдельно стоит сказать, что на восстановление авиарынка также повлиял фактор цены, поскольку стоимость перелётов была относительно невысокой», — подчеркнул вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По данным OneTwoTrip, сейчас цены на авиабилеты в России остаются на уровне прошлого года. В 2021-м средняя стоимость перелёта по стране на человека в одну сторону составляет 5,3 тыс. рублей.

В конце октября спрос на авиаперелёты в России дополнительно вырос в преддверии ноябрьского периода нерабочих дней. В это время россияне стали искать авиабилеты на 40% чаще. Активнее всего люди интересовались курортными направлениями.

«На неделе с 19 октября наибольший всплеск по поисковым запросам на нерабочую неделю был отмечен в Геленджик — на 77% в сравнении со среднедневным показателем неделей ранее. Авиабилетами в Анапу интересовались на 50% чаще, в Минеральные Воды — на 47%, а в Сочи и Симферополь — на 43%», — рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.