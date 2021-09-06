«Жизнь входит в деловое русло»: что обсуждали на Восточном экономическом форуме в 2021 году

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке прошёл VI Восточный экономический форум. За три дня площадку посетили делегаты из почти 60 стран. Представители власти и предприниматели обсудили вопросы развития экономики Дальнего Востока. Особый интерес гостей ВЭФ вызвало предложение Владимира Путина освободить бизнес на Курильских островах от налогов на десять лет. Кроме того, президент поручил уже с 2022 года открыть регулярные грузовые рейсы по Северному морскому пути. Что ещё обсуждали участники форума — в материале RT.

Участниками VI Восточного экономического форума стали делегаты из 57 стран. По предварительным данным, на полях деловой площадки международными и зарубежными компаниями было подписано 20 соглашений. Больше всего контрактов заключено с организациями из Китая, Японии и Казахстана.

Центральным событием форума стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Как отметил глава государства в ходе выступления, широкое представительство гостей и участников форума говорит о том, что «экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло». При этом российский лидер уделил особое внимание вопросу развития Дальнего Востока и результатам, которых удалось достичь в последние годы.

«За последние шесть лет объём накопленных прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое и достиг $80 млрд. Промышленность региона за эти годы росла темпами выше общероссийских. Индустриальный рост составил около 20%, а это вдвое больше, чем в целом по стране», — заявил Путин.

По его словам, в результате действия специальных механизмов поддержки капиталовложений на территориях опережающего развития (ТОР) и в свободном порту Владивосток зарегистрировались свыше 2,5 тыс. резидентов. Одновременно было создано 68 тыс. новых рабочих мест, подчеркнул президент.

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Всего за последние годы власти направили 81 млрд рублей на строительство инфраструктуры и создание налоговых льгот для инвесторов на Дальнем Востоке. При этом на сегодняшний день расходы государства уже полностью окупились. С таким заявлением выступил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Доходы бюджета от деятельности предприятий, несмотря на то что предприятия работали в льготном режиме, составили 123,1 млрд. То есть 42 млрд дополнительных доходов получил бюджет, покрыв расходы. Развитие Дальнего Востока мы рассматриваем как быстроокупаемый и высокорентабельный проект», — отметил Трутнев во время сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».

Льготы на островах

Одной из самых обсуждаемых тем ВЭФ-2021 стало предложение Владимира Путина создать дополнительные льготы и стимулы для инвестирующих в экономику Курильских островов. В частности, президент пообещал на десять лет освободить предпринимателей на Курилах от основных налогов. Помимо этого, для них будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%.

«Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил», — добавил Путин.

Воспользоваться льготными налоговыми условиями на островах смогут представители не только российского бизнеса, но и иностранного, подчеркнул президент.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Отметим, что ещё в 2017 году на Южных Курилах была создана территория опережающего развития. За время действия ТОР Сахалинская область смогла привлечь свыше 20 млрд рублей частных вложений. Об этом сообщил зампред правительства региона Антон Зайцев во время сессии «Перезагрузка островных территорий Дальнего Востока — особые условия для инвестиций».

Новые стимулы и налоговые послабления позволят значительно увеличить приток средств в регион, а также повысят интерес к работе на Курилах со стороны зарубежных компаний. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Инструмент может быть востребован, например, у предпринимателей из Южной Кореи и Японии. Также радует, что преференции ограничены в сроках и не будут распространяться на производство подакцизных товаров, добычу углеводородов и ценных водных биоресурсов. Такая политика позволяет защитить регион от недобросовестной конкуренции и потребительского отношения к Дальнему Востоку», — добавил эксперт.

Маршрут через Север

Также в ходе выступления на ВЭФ Владимир Путин поручил с 2022 года открыть регулярные грузовые рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом по Северному морскому пути (СМП). По словам президента, необходимо внимательно оценить перспективы такого транспортного коридора, но не затягивать процесс.

«Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать, и мы сделаем это в конце концов, но нужно проработать технологически, нужно обустраивать портовую инфраструктуру, обеспечить безопасность и так далее. Но это, безусловно, будущее для мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что в 2020 году объём перевозок по СМП составил 33 млн тонн. При этом уже в 2024-м показатель может вырасти до 80 млн, уверен Путин.

Как заявил на полях ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на сегодняшний день Северный морской путь готов к резким изменениям. На это, в частности, указывают динамика грузооборота и уверенный рост перевозок между российскими портами, пояснил министр.

«Перевозка по Северному морскому пути не должна быть подвигом. Это должен быть сервис, коммерческий сервис — безопасный, выгодный, быстрый... Перевозки по СМП должны в перспективе стать такими же предсказуемыми, как и альтернативные маршруты… Мы и верим, и приложим все необходимые государственные усилия, чтобы предоставить в обозримом горизонте международным перевозчикам такой сервис», — сказал Чекунков.

Восточное направление

Одной из обсуждаемых на форуме тем стали перспективы восстановления и развития внутреннего туризма. Так, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, внутренний турпоток в России может полностью вернуться к докризисным значениям уже к концу 2021 года.

«За первые семь месяцев 2021 года 31,5 млн человек хотя бы на одну ночь останавливались в гостиницах. При этом, по экспертным оценкам, примерно столько же туристов путешествовали без остановки в отелях... Общее количество россиян, которые ездили по стране, — около 63 млн за прошедшие семь месяцев. Это очень неплохой показатель», — отметила Догузова в интервью RT.

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По её словам, значительную помощь отрасли оказала программа туристического кешбэка. Напомним, в рамках этой инициативы россияне, путешествуя по стране, могут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. При этом в ходе встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ Владимир Путин поддержал идею увеличить максимальный туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза — до 40 тыс. рублей.

«Мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — подчеркнул президент.

На полях форума также был затронут вопрос инвестиций в развитие туризма на Дальнем Востоке. Так, по словам Зарины Догузовой, Ростуризм оценивает возможный объём вложений в отрасль региона в 250 млрд рублей.

«Проекты на 95 млрд рублей находятся либо уже в процессе реализации, либо в высокой степени проработки. И по ним основные средства в строительство и обновление отелей будут вложены в период до 2025 года», — отметила Догузова.

По её словам, ключевой мерой поддержки инвесторов стало субсидирование ставки. Так, с 2021 года проекты на сумму 72 млрд рублей будут претендовать на получение льготных кредитов. Это, в свою очередь, позволит сократить сроки окупаемости объектов и сделает инвестирование в туризм более привлекательным, считает глава Ростуризма.