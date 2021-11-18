Праздничный настрой: куда россияне планируют отправиться отдыхать на Новый год

Более 90% россиян собираются провести новогодние праздники внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT участников туристического рынка. Среди наиболее популярных направлений у граждан — Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Высокий спрос на путешествия по России эксперты связывают с частично закрытыми границами и улучшением качества инфраструктуры российских курортов. Тем не менее некоторые путешественники в период зимних каникул всё же планируют отправиться за рубеж ради пляжного отдыха.

Большинство россиян планируют отпраздновать Новый год внутри страны. Об этом RT рассказали представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру. По данным организации, на долю бронирований по России самостоятельных путешественников приходится 91,5%. Для сравнения: до пандемии в период новогодних праздников показатель составлял порядка 75—77%.

«Больше всего билетов оформлено на 28—30 декабря. Так, суммарно на эти три дня приходится около 38% бронирований в период с 25 декабря по 10 января, хотя нерабочие дни начинаются только 31 декабря», — отметили в Туту.ру.

Среди российских городов наибольшей популярностью в зимние каникулы пользуются Москва (с долей бронирований 27,5%), Санкт-Петербург (10,4%) и Сочи (5,8%). Помимо этого, в рейтинг востребованных направлений входят Краснодар (3,3%), Минеральные Воды (2,9%) и Калининград (2,4%). Такие данные RT предоставил сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

«Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в период предстоящих новогодних праздников составляет 5,6 тыс. рублей, хотя ещё год назад такой перелёт обходился в 5,9 тыс. рублей», — отметила руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в основном путешественники отдают предпочтение пятизвёздочным отелям, особенно в сегменте горнолыжных курортов. При этом любители активного отдыха всё чаще выбирают не только богатую горными трассами Красную Поляну в Сочи, но и туристические объекты в других регионах.

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«В частности, год от года среди россиян набирает популярность Шерегеш в Кузбассе. В этом месте сейчас активно строится инфраструктура, включая новые отели высокого уровня, рестораны и кафе. Ведь, помимо красивой природы, туристы нуждаются в комфортных условиях отдыха, и радует, что российские курорты постепенно улучшают качество обслуживания. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на турпотоках», — отметил Дмитрий Горин в разговоре с RT.

Желание большинства граждан провести новогодние праздники в России связано с частично закрытыми границами и постоянно меняющимися на фоне пандемии правилами въезда в другие страны. Таким мнением в интервью RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Визиты на зарубежные курорты могут быть сопряжены с финансовыми потерями и риском заражения коронавирусом, а также срочным закрытием границ, как это было в 2020 году. Многие граждане делают выбор в пользу отечественных направлений из соображений безопасности», — подчеркнул специалист.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Отметим, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов страны продолжают действовать карантинные меры. Так, например, уже 77 субъектов включили в программу ограничительных мероприятий QR-коды. Об этом 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о применении QR-кодов на транспорте, включая ж/д и авиаперевозки. По словам замглавы Минтранса Кирилла Богданова, документ может быть принят уже в 2021 году. В свою очередь, проверки QR-кодов для перелётов будут внедрены не позднее февраля 2022-го, уточнил замминистра.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелёта уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», — цитирует РИА Новости Богданова.

На пляж за рубеж

Согласно оценке OneTwoTrip, среди россиян, планирующих отдохнуть за границей в период новогодних праздников, большинство намерены посетить Турцию: доля бронирований авиабилетов от всех зарубежных направлений составляет 23,5%. Также в число популярных маршрутов входят Армения (11,1%), Молдавия (8%), ОАЭ (4,3%) и Белоруссия (4,3%).

Примечательно, что полёты по зарубежным направлениям сейчас тоже обходятся дешевле, чем в прошлом году. Так, на сегодняшний день стоимость билета в одну сторону в среднем составляет 12,5 тыс. рублей по сравнению с 14,5 тыс. в 2020-м.

«Среди именно пакетных туров лидируют пляжные направления — Египет, Турция, Доминикана, ОАЭ, Куба и Мексика. С этими странами и с Катаром у нас восстанавливается чартерное сообщение, а такие рейсы позволяют сократить стоимость пакетного тура, что повышает привлекательность этих курортов у туристов», — отметил Дмитрий Горин.

По его словам, на сегодняшний день россиян с туристическими целями готовы принимать порядка 70 государств. Кроме того, с 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Монголией и Республикой Бангладеш. Одновременно увеличится количество рейсов в Италию, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан и Киргизию.

«Говорить о полном восстановлении выездного туризма можно не раньше 2023 года. Мы ждём дальнейшего открытия границ и снятия ограничений, что может стать возможным по мере признания вакцин и окончательной победы над пандемией в мире. При этом внутренний туризм по итогам 2021 года демонстрирует высокую динамику восстановления и по большинству показателей опережает докризисный 2019-й», — заключил Горин.