Скончались 1247 человек: в России обновился суточный максимум смертности от коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 36 626 новых случаев коронавирусной инфекции. 1247 пациентов скончались — показатель стал максимальным с начала пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.

В России за прошедшие сутки было выявлено 36 626 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Москве (2966), Санкт-Петербурге (2793) и Московской области (1691).

За это время полностью выздоровели 36 388 человек, 1247 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 182 538. С начала пандемии в России выздоровели 7 882 836 человек, умерли 259 084 пациента.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить дополнительные средства на лечение пациентов с COVID-19.

«Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования. Дополнительные средства направят на оказание помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на заболевание», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра.

Отмечается, что эта мера позволит обеспечить своевременное и качественное лечение пациентов с коронавирусом, при этом оказание медпомощи горожанам с другими заболеваниями сохранится в необходимом объёме.

Вакцинация от COVID-19

В мэрии напомнили, что в Москве продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции: бесплатно сделать прививку можно в одном из центров на базе городских поликлиник, либо в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах России. Жители страны могут привиться одной из зарегистрированных в РФ вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в России полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 57,9 млн человек, первым компонентом привились более 61,1 млн.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья заявили, что в регионе более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от COVID-19.

Всего в Подмосковье привились около 4,2 млн человек.

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан 60 лет и старше ввели власти Красноярского края. Об этом объявил главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев. Сделать прививку должны также сотрудники правоохранительных органов.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал молодым людям, переболевшим коронавирусом, прививаться вакциной «Спутник Лайт». Специалист напомнил, что с такой рекомендацией выступил Минздрав.

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — сказал он.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что в РФПИ ожидают одобрения вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Он охарактеризовал диалог фонда с организацией как «отличный».

«Мы ожидаем одобрения к концу года, и ВОЗ сейчас преодолевает бюрократические процедуры», — цитирует Дмитриева Интерфакс.

Между тем Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о причинах увеличения сроков пандемии коронавируса.

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию», — приводит его заявление пресс-служба ВОЗ.

По его словам, это даёт коронавирусу больше пространства для перемещения и мутации.

Возобновление авиасообщения

Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наряду с этим с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полёты на Кубу, в Мексику и Катар.

Кроме того, Россия увеличивает число авиарейсов в Азербайджан, Вьетнам, Киргизию, Италию и Казахстан.

Помимо этого, с 12 декабря возобновится пассажирское ж/д сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки: будут ходить две пары поездов с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.