В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан 60 лет и старше, а также для сотрудников правоохранительных органов. Об этом объявил главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены сотрудники ... правоохранительных органов, а также лица в возрасте 60 лет и старше», — уведомил Горяев в своём Telegram-канале.

Кроме того, к 15 января 2022 года необходимо вакцинировать не менее 80% от общей численности данных категорий населения.

Ранее власти Красноярского края продлили действие системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров до улучшения эпидемиологической ситуации.