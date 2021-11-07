В Красноярском крае продлили действие QR-кодов

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Власти Красноярского края продлили действие системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Красноярском крае продлили действие QR-кодов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в ТРЦ продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Также указом губернатора Красноярского края Александра Усса детям и подросткам до 18 лет в Красноярском крае запрещается посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что на Камчатке до конца ноября продлили действие системы QR-кодов.

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