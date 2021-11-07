В Красноярском крае продлили действие QR-кодов
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- РИА Новости
«Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в ТРЦ продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.
Также указом губернатора Красноярского края Александра Усса детям и подросткам до 18 лет в Красноярском крае запрещается посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых.
Ранее сообщалось, что на Камчатке до конца ноября продлили действие системы QR-кодов.