В Красноярском крае продлили действие QR-кодов

Власти Красноярского края продлили действие системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесённом заболевании в ТРЦ продлевается на неопределённый срок — до улучшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Также указом губернатора Красноярского края Александра Усса детям и подросткам до 18 лет в Красноярском крае запрещается посещать торгово-развлекательные центры и заведения общепита без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что на Камчатке до конца ноября продлили действие системы QR-кодов.