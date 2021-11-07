На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца ноября

Правительство Камчатского края объявило о продлении действия системы QR-кодов для посещения объектов общепита и культуры до конца ноября по причине сложной эпидемической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», — сказано на сайте регионального правительства.

Кроме того, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность и сертификата о вакцинации, либо перенесённой инфекции (не старше полугода) или справки о медотводе.

С 7 ноября без вышеуказанных документов нельзя будет остановиться в гостинице.

Отмечается, что до смягчения ограничительных мер вводится запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае с 8 ноября кафе и рестораны будут работать по QR-кодам.