На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца ноября
«Принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», — сказано на сайте регионального правительства.
Кроме того, с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность и сертификата о вакцинации, либо перенесённой инфекции (не старше полугода) или справки о медотводе.
С 7 ноября без вышеуказанных документов нельзя будет остановиться в гостинице.
Отмечается, что до смягчения ограничительных мер вводится запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.
Ранее стало известно, что в Забайкальском крае с 8 ноября кафе и рестораны будут работать по QR-кодам.