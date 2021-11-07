В Забайкальском крае с 8 ноября кафе и рестораны будут работать по QR-кодам

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Вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев заявил, что с 8 ноября попасть в кафе и рестораны можно будет только при наличии у посетителей QR-кода о вакцинации.

«В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации», — заявил Бардалеев.

Данное распоряжение коснётся также крупных торговых центров,  и предприятий бытовых услуг в регионе.

Отмечается, что несовершеннолетние не смогут зайти в кафе, ТЦ, музеи, кинотеатры, аттракционы, цирки и зоопарки даже в сопровождении взрослых.

Кроме того, до 14 ноября в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Бурятском округе не будут работать SPA-салоны, солярии, сауны, массажные салоны.

«Во всём регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры», — добавил Бардалеев.

Ранее сообщалось, что в Псковской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

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