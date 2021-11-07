В Забайкальском крае с 8 ноября кафе и рестораны будут работать по QR-кодам
«В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации», — заявил Бардалеев.
Данное распоряжение коснётся также крупных торговых центров, и предприятий бытовых услуг в регионе.
Отмечается, что несовершеннолетние не смогут зайти в кафе, ТЦ, музеи, кинотеатры, аттракционы, цирки и зоопарки даже в сопровождении взрослых.
Кроме того, до 14 ноября в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Бурятском округе не будут работать SPA-салоны, солярии, сауны, массажные салоны.
«Во всём регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры», — добавил Бардалеев.
Ранее сообщалось, что в Псковской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.