В Псковской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил об окончании режима нерабочих дней в регионе.

«Принято решение не продлевать режим нерабочих дней», — написал в своём Instagram-аккаунте Ведерников.

Теперь, школы, детские сады и учреждения дополнительного образования вернутся к стандартному режиму работы.

Ведерников напомнил, что в регионе сохраняется система QR-кодов, согласно которой без предъявления документа о завершённой вакцинации (либо документа о перенесённом COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев) нельзя посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие развлекательные организации.

Кроме того, заселиться в гостиницу можно только при наличии COVID-сертификата.

Под запретом остаётся деятельность танцплощадок, кальянных и дискотек.

Несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Для безработных граждан старше 60 лет сохраняется требование о самоизоляции.

Ранее стало известно, что в Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.