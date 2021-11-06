В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Режим нерабочих дней не продлён в Самарской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального оперативного штаба под председательством главы области Дмитрия Азарова.

При этом сообщается, что работа организаций возобновляется, но услугами ряда из них смогут воспользоваться лица, имеющие один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19 (QR-код), сведения о перенесённом заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позднее чем за 72 часа до посещения. Как пояснили в пресс-службе, это коснётся организаций сферы культуры при заполняемости не более 50%, спортивных мероприятий (заполняемость 50%, если другое не предусмотрено организаторами), организаций сферы услуг, продовольственных магазинов, площадь которых превышает 2 тыс. кв. м, а также магазинов непродовольственных товаров, ресторанов и кафе (без ограничения по заполняемости, в ночное время — с 23:00 до 06:00 — разрешена только доставка).

Ранее сообщалось, что в Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

Также стало известно, что власти Астраханской области приняли решение не продлевать нерабочие дни в регионе, которые были введены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным на 6 ноября, за сутки в России выявили 41 335 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.