Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Голикова заявила, что «для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней».

«От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — подчеркнула она.

Согласно данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.



В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.