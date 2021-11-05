В России за сутки выявили 40 735 случаев коронавируса

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RT
За сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 217 заболевших.
В России за сутки выявили 40 735 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки выздоровели 28 605 пациентов с коронавирусом, за всё время выписан по выздоровлению 7 505 971 человек.

Ранее стало известно, что Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области приняли решение продлить нерабочие дни.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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