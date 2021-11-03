В ряде регионов России продлили нерабочие дни
- Reuters
За день решение продлить нерабочие дни приняли пять субъектов Российской Федерации — Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области.
Ранее такое же решение приняли власти Новгородской области.
Власти Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом, до 14 ноября включительно.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.
В Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю.
Между тем в Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нерабочие дни продлевать не будут. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19.