В ряде регионов России продлили нерабочие дни

В ряде регионов России продлили действие нерабочих дней.

За день решение продлить нерабочие дни приняли пять субъектов Российской Федерации — Челябинская, Курская, Брянская, Смоленская и Томская области.

Ранее такое же решение приняли власти Новгородской области.

Власти Брянской области приняли решение продлить нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом, до 14 ноября включительно.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

В Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю.

Между тем в Челябинской и Курской областях решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нерабочие дни продлевать не будут. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19.