Воробьёв сообщил о решении не продлевать нерабочие дни в Подмосковье
- Reuters
Об этом говорится в Telegram-канале главы Подмосковья.
По словам Воробьёва, с 8 ноября в регионе возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг. Также планируется возобновить очное обучение в школах.
При этом подмосковных работодателей просят продлить удалённый режим работы не менее чем для 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.
Также Воробьёв рекомендовал вакцинироваться всем, кто ещё не привился от коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней.