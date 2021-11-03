Воробьёв сообщил о решении не продлевать нерабочие дни в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19. При этом в области продолжит действовать ряд ограничений.

Об этом говорится в Telegram-канале главы Подмосковья.

По словам Воробьёва, с 8 ноября в регионе возобновят работу кафе, рестораны, развлекательные центры, сфера услуг. Также планируется возобновить очное обучение в школах.

При этом подмосковных работодателей просят продлить удалённый режим работы не менее чем для 30% персонала, а также сохранить дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.

Также Воробьёв рекомендовал вакцинироваться всем, кто ещё не привился от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней.