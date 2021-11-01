В Новгородской области продлят нерабочие дни с 8 ноября на неделю

В Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин в ходе заседания региона оперштаба. Трансляция велась на странице правительства Новгородской области во «ВКонтакте».

«В соответствии с теми полномочиями, которые даны мне президентом России, мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы», — сказал он.

По его словам, в следующую неделю будут ужесточены требования к работе разного рода организаций.

Ранее стало известно, что в Новгородской области и ещё пяти регионах нерабочие дни начались с 25 октября.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.