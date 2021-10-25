В шести регионах России начали действовать нерабочие дни

В шести регионах России с понедельника, 25 октября, начали действие нерабочие дни, которые были введены местными властями.

Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

В этих регионах нерабочие дни продлятся с 25 октября до 7 ноября.

В регионах будет действовать система QR-кодов. Режим самоизоляции будут должны соблюдать пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.

Предприятиям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Также рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.

Кроме того, с понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.