В шести регионах России начали действовать нерабочие дни

Короткая ссылка
В шести регионах России с понедельника, 25 октября, начали действие нерабочие дни, которые были введены местными властями.

Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

В этих регионах нерабочие дни продлятся с 25 октября до 7 ноября.

В регионах будет действовать система QR-кодов. Режим самоизоляции будут должны соблюдать пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.

Предприятиям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Также рекомендовано отправить на каникулы школьников и студентов, а в детсадах организовать работу дежурных групп.

Кроме того, с понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить