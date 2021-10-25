В Москве вступили в силу ограничения из-за коронавируса

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения.

В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, при этом работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

Также с 25 октября непривившиеся и не переболевшие ковидом москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим, а столичные школы могут уйти на каникулы.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября покроют два инкубационных периода дельта-штамма коронавируса.

Также сообщалось, что в Москве в три раза увеличат число контролёров за соблюдением масочного режима в транспорте во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября.