В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте во время длинных выходных

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В Москве в три раза увеличат число контролёров за соблюдением масочного режима в транспорте во время длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В Москве усилят контроль за масочным режимом в транспорте во время длинных выходных
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«Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тыс. контролёров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября — это в три раза больше, чем в обычный выходной день», — приводит ТАСС его слова.

Султанов отметил, что с начала октября в столичном транспорте выявлено более 30 тыс. случаев нарушения масочного режима.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявили 8166 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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