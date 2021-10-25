Гинцбург: QR-коды надо сохранить до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов, введённая в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу, должна существовать, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что кабмин России поручил делать экспресс-тесты на COVID-19 россиянам без QR-кодов при госпитализации.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. 

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