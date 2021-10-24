Кабмин поручил делать экспресс-тесты на COVID-19 россиянам без QR-кодов при госпитализации

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Россиянам без документов о вакцинации или перенесённом коронавирусе при госпитализации в федеральные медицинские учреждения в период нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
Кабмин поручил делать экспресс-тесты на COVID-19 россиянам без QR-кодов при госпитализации
  • Pixabay

Соответствующее решение было принято правительством по итогам заседания 22 октября.

«Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, проводить экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, гражданам необходимо иметь при себе QR-код или документы, подтверждающие факт вакцинации, перенесённого заболевания или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее в правительстве России постановили, что федеральные медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

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