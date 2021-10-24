В правительстве России рассказали о работе медучреждений в нерабочие дни

В правительстве России постановили, что федеральные медицинские учреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Определить режим работы этих организаций в нерабочие дни... обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что допуск в медорганизации совершеннолетних граждан и работников осуществляется на основании QR-кода или бумажного документа о вакцинации от коронавируса, о перенесённом COVID-19, о сделанном ПЦР-тесте, который был сдан «за сутки до входа в организацию».

Ранее в правительстве России приняли решение закрыть в нерабочие дни федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев.