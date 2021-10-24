Кабмин России решил закрыть ряд федеральных учреждений культуры в нерабочие дни

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В правительстве России приняли решение закрыть в нерабочие дни федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев.
Кабмин России решил закрыть ряд федеральных учреждений культуры в нерабочие дни
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в заявлении.

Вместе с этим театры и музеи должны следовать принятым антикоронавирусным мерам, в частности отслеживать наличие у посетителей QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, и пускать в помещения «в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в нерабочие дни предприятия торговли будут работать только по QR-кодам.

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