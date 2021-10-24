Кабмин России решил закрыть ряд федеральных учреждений культуры в нерабочие дни
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина.
«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в заявлении.
Вместе с этим театры и музеи должны следовать принятым антикоронавирусным мерам, в частности отслеживать наличие у посетителей QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, и пускать в помещения «в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии в нерабочие дни предприятия торговли будут работать только по QR-кодам.