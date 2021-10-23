В Удмуртии в нерабочие дни предприятия торговли будут работать только по QR-кодам

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Организации сферы торговли и услуг в Удмуртии в период нерабочих дней будут работать только по QR-кодам.
В Удмуртии в нерабочие дни предприятия торговли будут работать только по QR-кодам
  • AP

Об этом в субботу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram.

«С 30 октября 2021 года до 7 ноября 2021 года торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны работают только при условии измерения температуры на входе и наличия у работников и посетителей документов о вакцинации либо о перенесённом заболевании или ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа», — написал он.

Несовершеннолетним в период нерабочих дней запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых. 

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении системы QR-кодов в регионе с 27 октября.

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