В Удмуртии в нерабочие дни предприятия торговли будут работать только по QR-кодам

Организации сферы торговли и услуг в Удмуртии в период нерабочих дней будут работать только по QR-кодам.

Об этом в субботу сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram.

«С 30 октября 2021 года до 7 ноября 2021 года торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны работают только при условии измерения температуры на входе и наличия у работников и посетителей документов о вакцинации либо о перенесённом заболевании или ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа», — написал он.

Несовершеннолетним в период нерабочих дней запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении системы QR-кодов в регионе с 27 октября.