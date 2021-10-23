В КБР вводят систему QR-кодов с 27 октября

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о введении системы QR-кодов в регионе с 27 октября.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«С 27 октября условием деятельности объектов общественного питания, театров, филармоний, музеев, домов... культуры, органов записи актов гражданского состояния... кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров... плавательных бассейнов, гостиниц... пассажирских канатных дорог... салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и саун является обеспечение допуска посетителей в них при предъявлении QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что предъявлять QR-коды можно на бумаге или электронно, при этом у человека при себе должно быть удостоверение личности.

Ранее власти Северной Осетии приняли решение ввести систему QR-кодов для посещения культурных, досуговых и спортивных заведений, а также предприятий общепита с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации.