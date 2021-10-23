Северная Осетия вводит систему QR-кодов с 26 октября
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«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесённом заболевании», — говорится в заявлении региональной администрации в Telegram.
Отмечается, что работодателям рекомендовали перевести на удалённый режим работы не менее 30% всех сотрудников, а также работников старше 65 лет, имеющих хронические заболевания.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе вводят новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.