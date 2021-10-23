В Карелии усилили меры по борьбе с распространением коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе вводят новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Жителям республики старше 60 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции и не посещать общественные места, за исключением исполнения трудовых обязанностей и решения вопросов жизнеобеспечения», — написал он странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что меры не распространяются на вакцинированных или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев граждан.

Кроме того, работодателей обязали перевести с 20 ноября на дистанционный формат работы невакцинированных сотрудников старше 50 лет.

Ранее сообщалось, что дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом введут в Ивановской области с 29 октября.