В Ивановской области введут дополнительные меры в связи с коронавирусом

Короткая ссылка
Дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом введут в Ивановской области с 29 октября.
В Ивановской области введут дополнительные меры в связи с коронавирусом
  • Reuters

«В период с 29 октября по 7 ноября у нас на территории региона вводится ряд дополнительных ограничений», — цитирует РИА Новости заместителя председателя правительства региона Ирину Эрмиш.

Она отметила, что запрещается проведение любых конгрессных и спортивных мероприятий, за исключением состязаний, которые проводятся профессиональными спортивными лигами. 

Для посещения общественных мест в области вводится система QR-кодов и документов об иммунитете.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить