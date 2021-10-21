В Ивановской области введут дополнительные меры в связи с коронавирусом

Дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом введут в Ивановской области с 29 октября.

«В период с 29 октября по 7 ноября у нас на территории региона вводится ряд дополнительных ограничений», — цитирует РИА Новости заместителя председателя правительства региона Ирину Эрмиш.

Она отметила, что запрещается проведение любых конгрессных и спортивных мероприятий, за исключением состязаний, которые проводятся профессиональными спортивными лигами.

Для посещения общественных мест в области вводится система QR-кодов и документов об иммунитете.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне.