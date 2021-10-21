Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в общероссийском локдауне

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне.

«У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Она отметила, что это будет огромным ударом по экономике, а также психологическим ударом по гражданам.

Ранее сообщалось, что Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса.

Также в Курской области приняли решение ввести в регионе нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно.