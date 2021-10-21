Московская область вслед за Москвой вводит новые ограничения из-за коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В частности, с 28 октября по 7 ноября приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры.
Также предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятий с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.
Ранее сообщалось, что в Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.