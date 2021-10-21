В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

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RT
В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно, говорится в указе мэра столицы.
В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
  • РИА Новости

Отмечается, что контролировать исполнение указа будет мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным на 21 октября, в Москве за сутки выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом. 

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Решение принято в связи с распространением коронавируса.

Региональные власти между тем вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября.

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