В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно, говорится в указе мэра столицы.

Отмечается, что контролировать исполнение указа будет мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным на 21 октября, в Москве за сутки выявили 7897 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Решение принято в связи с распространением коронавируса.

Региональные власти между тем вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября.