В России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.
В России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
  • AP

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе президента.

Отмечается, что соответствующее решение принято для недопущения распространения коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания предложила главе государства ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Путин согласился с предложением. Он подчеркнул, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

По словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, введение нерабочих дней может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей.

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