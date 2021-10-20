В России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе президента.

Отмечается, что соответствующее решение принято для недопущения распространения коронавируса.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания предложила главе государства ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Путин согласился с предложением. Он подчеркнул, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

По словам первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, введение нерабочих дней может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей.