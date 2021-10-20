Белоусов: двухнедельная пауза может обойтись бизнесу в России в 60 млрд рублей

Введение нерабочих дней в России на фоне ситуации с коронавирусом может обойтись бизнесу примерно в 60 млрд рублей, рассказал на совещании с президентом страны Владимиром Путиным первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Он отметил, что на фоне введения ограничительных мер есть «достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки у предприятий», которые оказываются под основным ударом.

Прежде всего это касается сфер культуры, спорта, гостиниц, общепита, бытовых услуг.

«В целом по стране, если эти данные распространить на страну, то эти потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки, в расчёте на двухнедельную паузу — это порядка 60 млрд рублей», — сказал Белоусов.

Вместе с тем он рассказал о предлагаемых правительством выплатах в размере одного МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за коронавируса отраслях.

Мера может охватить 2 млн человек, на это потребуется около 27 млрд рублей.