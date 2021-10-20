Белоусов предложил выплаты бизнесу из пострадавших отраслей по одному МРОТ на занятого

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Предлагаемая правительством выплата в размере одного МРОТ на каждого занятого в пострадавших из-за коронавируса отраслях охватить 2 млн человек, на это потребуется около 27 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами кабмина.
Белоусов предложил выплаты бизнесу из пострадавших отраслей по одному МРОТ на занятого
  • Reuters

«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объёме одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал он.

Технически схема выплаты таких грантов отработана, отметил он.

«Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года», — подчеркнул Белоусов.

Среди получателей таких грантов могут быть предприятия, которые функционируют в отраслях «спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других», пояснил он.

Вице-спикер Татьяна Голикова ранее предложила Путину ввести режим нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

Президент поддержал такое решение с учётом сохранения заработной платы.

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