Белоусов предложил выплаты бизнесу из пострадавших отраслей по одному МРОТ на занятого
- Reuters
«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объёме одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек и, соответственно, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — сказал он.
Технически схема выплаты таких грантов отработана, отметил он.
«Мы предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип так же, как это делалось весной прошлого года», — подчеркнул Белоусов.
Среди получателей таких грантов могут быть предприятия, которые функционируют в отраслях «спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других», пояснил он.
Вице-спикер Татьяна Голикова ранее предложила Путину ввести режим нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.
Президент поддержал такое решение с учётом сохранения заработной платы.