Глава ВОЗ заявил, что человечество может победить коронавирус

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Об этом сообщает AFP.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит её завершить. Это в наших руках», — сказал он.

По его словам, у человечества есть все инструменты, чтобы победить коронавирус.

При этом он отметил, что люди не смогли использовать эти инструменты хорошо.

Гебрейесус добавил, что цель ВОЗ — иммунизировать минимум 40% каждой страны к концу 2021 года.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на кампанию по справедливому распределению вакцин от коронавируса в срочном порядке необходимо $8 млрд.

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