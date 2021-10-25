Глава ВОЗ заявил, что человечество может победить коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все шансы победить пандемию коронавируса. Об этом сообщает AFP.

«Пандемия закончится тогда, когда мир решит её завершить. Это в наших руках», — сказал он.

По его словам, у человечества есть все инструменты, чтобы победить коронавирус.

При этом он отметил, что люди не смогли использовать эти инструменты хорошо.

Гебрейесус добавил, что цель ВОЗ — иммунизировать минимум 40% каждой страны к концу 2021 года.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на кампанию по справедливому распределению вакцин от коронавируса в срочном порядке необходимо $8 млрд.