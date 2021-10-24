Генсек ООН сообщил о необходимости $8 млрд на мировую кампанию вакцинации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на кампанию по справедливому распределение вакцин от коронавируса в срочном порядке необходимо $8 млрд.

«Нам нужно немедленное денежное вливание в размере $8 млрд, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин, и мы призываем G20 помочь нам с этим», — приводит ТАСС его слова в видеообращении на конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021.

Гутерреш отметил, что человечество должно создать современную и хорошо финансируемую архитектуру готовности к будущим пандемиям.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что более 80 государств рискуют не справиться с намеченной организацией задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавирусной инфекции.

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