В Томской области нерабочие дни продлены на неделю

Короткая ссылка
Томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.
В Томской области нерабочие дни продлены на неделю
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Напряжённая эпидобстановка заставляет нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней», — подчеркнул Жвачкин.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверил респираторный госпиталь на базе томской медсанчасти №2, где внук одной из пациенток под видом врача ухаживал за ней в течение трёх дней. Некоторые свои действия он снял на видео.

Как уточняется, в ходе проверки Росздравнадзор выявил нарушения в медучреждении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить