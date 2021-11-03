В Томской области нерабочие дни продлены на неделю

Томский губернатор Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Напряжённая эпидобстановка заставляет нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней», — подчеркнул Жвачкин.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверил респираторный госпиталь на базе томской медсанчасти №2, где внук одной из пациенток под видом врача ухаживал за ней в течение трёх дней. Некоторые свои действия он снял на видео.

Как уточняется, в ходе проверки Росздравнадзор выявил нарушения в медучреждении.