В Томской области нерабочие дни продлены на неделю
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.
«Напряжённая эпидобстановка заставляет нас ещё на неделю продлить режим нерабочих дней», — подчеркнул Жвачкин.
Ранее стало известно, что Росздравнадзор проверил респираторный госпиталь на базе томской медсанчасти №2, где внук одной из пациенток под видом врача ухаживал за ней в течение трёх дней. Некоторые свои действия он снял на видео.
Как уточняется, в ходе проверки Росздравнадзор выявил нарушения в медучреждении.