Росздравнадзор выявил нарушения в томском госпитале для больных COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишет vtomske.ru.
Как уточняется, в ходе проверки Росздравнадзор выявил нарушения в медучреждении.
1 ноября в территориальном органе Росздравнадзора по Томской области сообщили об итогах проведённой проверки.
«Проведена внеплановая выездная проверка медико-санитарной части №2... В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи», — сообщили в службе.
О каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется.
Медсанчасти №2 выдано предписание об устранении нарушений, отметили в ведомстве.
30 октября стало известно, что пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео о том, как он ухаживал за ней в томской больнице под видом врача, скончалась.
Причиной смерти пациентки стала в том числе острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.