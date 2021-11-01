Росздравнадзор выявил нарушения в томском госпитале для больных COVID-19

Росздравнадзор проверил респираторный госпиталь на базе томской медсанчасти №2, где внук одной из пациенток под видом врача ухаживал за ней в течение трёх дней. Некоторые свои действия он снял на видео.

Об этом пишет vtomske.ru.

Как уточняется, в ходе проверки Росздравнадзор выявил нарушения в медучреждении.

1 ноября в территориальном органе Росздравнадзора по Томской области сообщили об итогах проведённой проверки.

«Проведена внеплановая выездная проверка медико-санитарной части №2... В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания доступной и качественной медицинской помощи», — сообщили в службе.

О каких именно нарушениях идёт речь, не уточняется.

Медсанчасти №2 выдано предписание об устранении нарушений, отметили в ведомстве.

30 октября стало известно, что пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео о том, как он ухаживал за ней в томской больнице под видом врача, скончалась.

Причиной смерти пациентки стала в том числе острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.