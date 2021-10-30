В Томске умерла женщина, внук которой снял видео в «красной зоне» госпиталя

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В Томске умерла пожилая женщина, внук которой снял резонансное видео о том, как он ухаживал за ней в больнице под видом врача.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал областного Депздрава.

«84-летняя пациентка респираторного госпиталя, внук которой побывал в ковидарии, скончалась сегодня, 30 октября, в 19:32 (15:32 мск) в реанимационном отделении госпиталя», — говорится в сообщении.

Заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгений Тарасенко рассказал, что «сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию».

По его словам, «в дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности».

«Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась», — заявил Тарасенко.

Ранее томское агентство ТВ2 сообщало, что житель города переоделся в костюм врача и пробрался в «красную зону» к 84-летней бабушке, которая попала в респираторный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. Он сообщал, что «её не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу, и никто не поправляет». Свои действия мужчина записал на видео.

Как сообщает РИА Новости, проверку начала спецкомиссия с участием специалистов областного Депздрава, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Также о собственных проверках сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.

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