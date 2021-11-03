В Челябинской области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября

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Власти Челябинской области объявили о решении продлить нерабочие дни в регионе до 12 ноября включительно в связи с ситуацией с распространением COVID-19.
В Челябинской области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что соответствующее решение принял оперативный штаб в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19.

«Продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», — заявили в пресс-службе.

Ранее в администрации Тамбовской области заявили, что в настоящее время не рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

В Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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