В Челябинской области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.
Отмечается, что соответствующее решение принял оперативный штаб в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19.
«Продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы», — заявили в пресс-службе.
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