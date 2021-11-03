В Тамбовской области заявили об отсутствии планов продлевать нерабочие дни

Администрация Тамбовской области в настоящее время не рассматривает возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местных властей.

В администрации отметили, что власти региона «внимательно отслеживают ситуацию» с распространением COVID-19 и «в настоящее время не рассматривают вопрос о продлении объявленных нерабочих дней».

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

В Ульяновской области заявили, что в регионе не исключается возможность продления нерабочих дней после 7 ноября в случае, если не удастся справиться со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Власти Новгородской области объявили, что в регионе с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.