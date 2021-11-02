В Ульяновской области не исключили возможность продления нерабочих дней

В Ульяновской области не исключается возможность продления нерабочих дней после 7 ноября в том случае, если не удастся справиться со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в ходе заседания штаба по развитию области.

Он отметил, что в некоторых российских регионах «уже продлевают локдаун».

«Не исключено, что и нам придётся пойти по этому пути, если не собьём вот этот всплеск заболеваемости», — цитирует Русских РИА Новости.

Ранее власти Ульяновской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября.

Также в регионе в этот период запрещено посещение ночных клубов и дискотек, развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов.