В Ульяновской области ужесточили ограничительные меры в нерабочие дни
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- РИА Новости
«Согласно указу губернатора, в Ульяновской области в период с 30 октября по 7 ноября устанавливается полный запрет на проведение любых массовых мероприятий», — говорится в сообщении.
Как уточняется, запрещается посещение ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Ранее власти Чукотки запретили массовые мероприятия численностью свыше 30 человек.