В Ульяновской области ужесточили ограничительные меры в нерабочие дни

Власти Ульяновской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий в нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Согласно указу губернатора, в Ульяновской области в период с 30 октября по 7 ноября устанавливается полный запрет на проведение любых массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Как уточняется, запрещается посещение ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Ранее власти Чукотки запретили массовые мероприятия численностью свыше 30 человек.