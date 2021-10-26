На Чукотке запретили массовые мероприятия численностью свыше 30 человек

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Власти Чукотки запретили массовые мероприятия численностью свыше 30 человек, сообщает правительство региона.
На Чукотке запретили массовые мероприятия численностью свыше 30 человек
  • РИА Новости

Отмечается, что работа кружков, секций, клубов, а также проведение иных мероприятий с числом участников не более 30 человек в центрах социального обслуживания населения, учреждениях культуры допускается, если организаторы мероприятия и все участники вакцинированы, в том числе повторно, либо переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев.

До 7 ноября включительно приостанавливается работа предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 местного времени.

В округе сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование.

Ограничительные меры, введённые в Чукотском автономном округе на фоне пандемии коронавируса, будут действовать до 31 декабря включительно.

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