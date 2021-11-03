Курская область продлевает нерабочие дни до 12 ноября

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в эфире телеканала «Россия 24» о решении продлить нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, до 12 ноября включительно.

«Учитывая складывающуюся обстановку (хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию), мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.

В Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю.

Между тем в Челябинской области решили продлить нерабочие дни до 12 ноября.